С 14 апреля местные власти решили остановить некоторые автобусные сообщения

Так, в Запорожской области останавливается автобусное сообщение между городами Запорожье, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Пологи, передают "Местные власти".

Все остальные междугородные автобусные рейсы пока будут работать в обычном режиме.

Частично останавливают с 14 апреля и пригородные рейсы (протяженностью до 50 км). Пассажиров возить будут по специальным пропускам.

Также в общественном транспорте будут регулярно делать дезинфекцию, брать пассажиров только по количеству мест для сидения и жестко контролировать соблюдение масочного режима.

Ранее мы писали, что Украина вышла на пик третьей волны заболеваемости ковидом.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, ситуация стабилизируется по всей стране.

«Что касается эпидемии: как мы и прогнозировали, мы вышли на пик заболеваемости, на пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам», - говорит Степанов.

Кроме того министр утверждает, что уменьшается количество вызовов скорой помощи, и количество людей, которые подлежат госпитализации.

Напомним, что жесткий карантин продлили до мая, озвучена дата: где локдаун продолжается и что запрещено местными властями.

Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.

Также Politeka писала, что локдаун привел к баснословному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.