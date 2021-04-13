Глава партии "Батькивщина" появилась в Верховной Раде в строгом черно-белом наряде и с необычной прической

Тимошенко надела белую рубашку и черную юбку с цветочным орнаментом, передает "Апостроф".

Очки в черной оправе и черные высокие сапоги на каблуке дополнили строгий лук главы партии.

Стоит отметить, что Юлия Тимошенко в свои 60 лет выглядит потрясающе.

Ранее мы писали, что Украина вышла на пик третьей волны заболеваемости ковидом.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, ситуация стабилизируется по всей стране.

«Что касается эпидемии: как мы и прогнозировали, мы вышли на пик заболеваемости, на пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам», - говорит Степанов.

Кроме того министр утверждает, что уменьшается количество вызовов скорой помощи, и количество людей, которые подлежат госпитализации.

Напомним о локдауне в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.

Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.

Также Politeka писала, что локдаун привел к баснословному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.