Уже совсем скоро православные украинцы будут отмечать Пасху, и каждую весну дата праздника является разной, поэтому предлагаем разобраться, от чего она зависит

Как передает Politeka со ссылкой на СТБ, правила вычисления дня, когда будет праздноваться Пасха, были определены еще в III веке Александрийской церковью.

В этом году светлый праздник выпадает на 2 мая. Дата празднования Пасхи ежегодно высчитывается по лунно-солнечному календарю. Единственное, что в дни Пасхи не меняются из года в год, - это то, что праздник всегда выпадает на воскресенье.

пасха

Есть ряд правил, по которым ежегодно определяется дата Пасхи.

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  1. Святыми отцами было строго решено, что христианская Пасха должна праздноваться только после еврейской.
  2. Праздновать Светлый день необходимо исключительно в первое воскресенье после полнолуния.
  3. Пасха не может наступать раньше, чем весеннее равноденствие.
  4. Пасха не может праздноваться после 25 апреля (8 мая по григорианскому календарю).

Следует отметить, что от даты празднования Пасхи также зависит и то, когда начнется Великий пост. В 2021 году пост продлится с 15 марта по 1 мая (включительно).

Пасха

К слову, Ляшко рассказал об ограничениях на праздновании Пасхи: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, украинские города начали переходить на жесткий карантин, закрывается общепит и не только: что будет дальше.

Также Politeka писала о новом локдаун, в МИНЗДРАВЕ предупредили украинцев об очередном усилении: "по всей территории страны...".