Уже совсем скоро православные украинцы будут отмечать Пасху, и каждую весну дата праздника является разной, поэтому предлагаем разобраться, от чего она зависит
Как передает Politeka со ссылкой на СТБ, правила вычисления дня, когда будет праздноваться Пасха, были определены еще в III веке Александрийской церковью.
В этом году светлый праздник выпадает на 2 мая. Дата празднования Пасхи ежегодно высчитывается по лунно-солнечному календарю. Единственное, что в дни Пасхи не меняются из года в год, - это то, что праздник всегда выпадает на воскресенье.
Есть ряд правил, по которым ежегодно определяется дата Пасхи.
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- Святыми отцами было строго решено, что христианская Пасха должна праздноваться только после еврейской.
- Праздновать Светлый день необходимо исключительно в первое воскресенье после полнолуния.
- Пасха не может наступать раньше, чем весеннее равноденствие.
- Пасха не может праздноваться после 25 апреля (8 мая по григорианскому календарю).
Следует отметить, что от даты празднования Пасхи также зависит и то, когда начнется Великий пост. В 2021 году пост продлится с 15 марта по 1 мая (включительно).
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