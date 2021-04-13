Россия наращивает военный потенциал вблизи границы с Украиной
С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "ТСН".
По словам чиновника, активизацию военных сил РФ заметили не только на суше, но и на море.
"Россия продолжает наращивать военный потенциал вдоль российско-украинской границы, на временно оккупированных территориях и на морях. Она собирает войска на трех направлениях: на северо-востоке Украины, в Крыму - на Юге и на Донбассе - на Востоке", - отметил министр.
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Ранее в ОП сообщили, что Россия разместила на границе с Украиной более 40 тысяч военных и еще столько же - в Крыму.
Также мы сообщали, что в Украине объявлены сборы подразделений территориальной обороны.
Сборы проводятся с целью формирования и подготовки подразделений ТрО к выполнению задач по контролю населенных пунктов, усилению и защите государственной границы, охране и обороне определенных объектов, борьбе с диверсионно-разведывательными группами в отдельных областях южного региона страны.
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