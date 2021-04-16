В Украине снова похолодало и выпал снег
Как передает Politeka.net, о погодных условиях в Карпатах сообщили на Facebook-страничке Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Так, в украинских Карпатах снегопад накрыл горы толстым слоем "белого покрывала", а на одной из самых высоких вершин - на горе Поп Иван, которая находится на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей температура воздуха на горе опустилась до 8 градусов ниже ноля.
Ранее народный синоптик Горбань озвучил прогноз на майские праздники. Специалист отметил, что в первую десятидневку мая вплоть до 13-го числа температура будет держаться приблизительно на уровне 19-21 градусов тепла.
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8-9 мая может пройти дождь, но конца месяца температура, по мнению синоптика, вырастет до 25-27 градусов тепла.
Напомним, снег снова засыпет Украину, озвучен прогноз на середину апреля: когда и где ждать непогоды.
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