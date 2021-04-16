Метет как в январе!

В Украине снова похолодало и выпал снег

Как передает Politeka.net, о погодных условиях в Карпатах сообщили на Facebook-страничке Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Так, в украинских Карпатах снегопад накрыл горы толстым слоем "белого покрывала", а на одной из самых высоких вершин - на горе Поп Иван, которая находится на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей температура воздуха на горе опустилась до 8 градусов ниже ноля.

"По состоянию на 08:00 16.04.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров Ветер юго-западной 12 – 13 метров в секунду. Метель. Падает мелкий снег. Температура воздуха -8 градусов", – говорится в сообщении.