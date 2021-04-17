Уже в течение ближайшего времени Землю накроют мощные магнитные бури
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.
Так, по прогнозам специалистов, магнитная буря накроет Землю в ближайшие несколько часов. При этом буря будет достаточно мощной - ей присвоили уровень G1. На фоне этого многие люди на планете могут наблюдать ухудшение самочувствия.
Небольшие магнитные колебания начались еще в пятницу, 16 апреля, однако самый большой "удар" ожидается во второй половине дня 17 апреля.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Алексей Тригубенко из "Холостячки" показал несостоявшуюся свекровь-красотку Мишиной: "Вся семья в сборе..."
"Дракон сломал Остапчуку два ребра, Злата получила сотрясение мозга": раскрылась неожиданная правда о шоу "Маска"
Лобода с дочуркой раскраснелась от радости рядом с Пугачевой и Галкиным: «Хоть Ивлееву не пригласили…»
С бесстыжей Лорак в океане сползло бикини, фото уже в Сети: "Вкусная девушка!"
В эти дни люди с метеозависимостью могут испытывать следующее:
- головные боли;
- Общее ухудшение самочувствия;
- слабость, сонливость, раздражительность, упадок сил, ощущение сильной усталости;
- невозможность сконцентрироваться, вялость;
- скачки артериального давления, ухудшение хронических заболеваний.
Чтобы улучшить свое самочувствие в дни магнитных бурь, рекомендуется следующее:
- полноценно высыпаться и соблюдать режим сна;
- совершать прогулки на свежем воздухе, но ограничить по времени пребывания под открытыми лучами солнца;
- обязательно делать небольшие физические упражнения, зарядку;
- избегать стресса и конфликтных ситуаций;
- исключить из рациона жирую, острую и вредную пищу, а также алкогольные напитки;
- пить меньше кофе и больше воды.
Напомним, магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты.
Как сообщала Politeka, в мае украинцы получат длительные выходные: будем отдыхать четыре дня подряд и не только.
Также Politeka писала, в NASA впервые узнали, какой климат на Марсе: "от -20 градусов до...".