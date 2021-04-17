Метеозависимые люди могут себя плохо чувствовать

Уже в течение ближайшего времени Землю накроют мощные магнитные бури

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

Так, по прогнозам специалистов, магнитная буря накроет Землю в ближайшие несколько часов. При этом буря будет достаточно мощной - ей присвоили уровень G1. На фоне этого многие люди на планете могут наблюдать ухудшение самочувствия.

Небольшие магнитные колебания начались еще в пятницу, 16 апреля, однако самый большой "удар" ожидается во второй половине дня 17 апреля.

В эти дни люди с метеозависимостью могут испытывать следующее:

головные боли;

Общее ухудшение самочувствия;

слабость, сонливость, раздражительность, упадок сил, ощущение сильной усталости;

невозможность сконцентрироваться, вялость;

скачки артериального давления, ухудшение хронических заболеваний.

Чтобы улучшить свое самочувствие в дни магнитных бурь, рекомендуется следующее:

полноценно высыпаться и соблюдать режим сна;

совершать прогулки на свежем воздухе, но ограничить по времени пребывания под открытыми лучами солнца;

обязательно делать небольшие физические упражнения, зарядку;

избегать стресса и конфликтных ситуаций;

исключить из рациона жирую, острую и вредную пищу, а также алкогольные напитки;

пить меньше кофе и больше воды.

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