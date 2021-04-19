52-летняя женщина вышла замуж за африканца и родила близнецов

Познакомились Наталья и Пауль на сайте знакомств, пишет "Неймовірно".

Молодой парень предложил Натали пообщаться через видеосвязь.

«Одна из моих подруг предложила мне с помощью сайта знакомств искать друзей. Сначала я думала, что это плохая идея, ведь я считала, что там только одни подонки» - говорила женщина.

Наталья и Пауль общались по видеосвязи несколько лет, но со временем решились встретиться в реальной жизни.

"Мы с ним проводили целые дни в общении, ведь я уже на пенсии из-за инвалидности, а Пауль работает программистом в доме. Поэтому у нас было много свободного времени», - рассказывала Наталья.

Разница в возрасте у пары 27 лет.

Пара сыграла свадьбу в Нигерии, а затем отправилась на родину к женщине, в Череповец - там они тоже скоромно отметили, просто посидели с друзьями и родными Натальи.

В 2017 году Наталья родила близнецов, которых они назвали Дэвидом и Даниилом.

По словам Натальи, только после 50 лет поняла, что значит быть счастливой.