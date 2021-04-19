52-летняя женщина вышла замуж за африканца и родила близнецов
Познакомились Наталья и Пауль на сайте знакомств, пишет "Неймовірно".
Молодой парень предложил Натали пообщаться через видеосвязь.
«Одна из моих подруг предложила мне с помощью сайта знакомств искать друзей. Сначала я думала, что это плохая идея, ведь я считала, что там только одни подонки» - говорила женщина.
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Наталья и Пауль общались по видеосвязи несколько лет, но со временем решились встретиться в реальной жизни.
"Мы с ним проводили целые дни в общении, ведь я уже на пенсии из-за инвалидности, а Пауль работает программистом в доме. Поэтому у нас было много свободного времени», - рассказывала Наталья.
Разница в возрасте у пары 27 лет.
Пара сыграла свадьбу в Нигерии, а затем отправилась на родину к женщине, в Череповец - там они тоже скоромно отметили, просто посидели с друзьями и родными Натальи.
В 2017 году Наталья родила близнецов, которых они назвали Дэвидом и Даниилом.
По словам Натальи, только после 50 лет поняла, что значит быть счастливой.
К слову, в Украине возросли штрафы за ложный вызов спасателей, полиции и скорой.
Заведомо неправдивый вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи грозит штрафом от 50 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов (850-3400 грн).
Невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц в сфере техногенной и пожарной безопасности, или создание препятствий для их деятельности планируют наказывать штрафом для должностных лиц и ФОП от 100 до 200 НМДГ - это 1700-3400 грн.
Совершенное повторно в течение года, грозит штрафом должностным лицам и ФОП в размере от 200 до 300 таких минимумов. Это 3400-5100 грн.
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