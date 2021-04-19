Известная украинская актриса Татьяна Песик, звезда "Женского квартала", подшутила над собой

Как пишет Politeka.net, Татьяна Песик является одной из самых популярных звезд "Женского квартала". Девушка не только мелькает на телевидении, но и активно развивается в Инстаграм, где любит и пошутить над собой.

Таня опубликовала два фото. на первом она была в красном платье с декольте. На втором кадре в этом же платье сидел ее друг Владимир.

"С фильтром. Без фильтра. В Инстаграме она вся такая михала, а потом увидел ее в живую", - написала шуточно Таня.

"Ох ты же блин, Таня, что ты творишь", - написала коллега Ирина Сопонару под фото.

Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Второму фильтру нужно масло менять", "Без фильтра лучше. Второе фото просто огонь", "Судя по фото, вискарь там точно паленый", "Вот, воу, малышки, полегче".

Мы писали, что одна из ключевых актрис "Женского квартала" Татьяна Песик сверкнула роскошью в мини-платье.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором как модель продефилировала в невероятно красивом коротком платье с объемными рукавами. Девушка прошлась модельной походкой, похваставшись своими длинными ножками. Когда она поворачивалась, юбка задралась и засветила лишнее.

Напомним, звезда "Женского квартала" в дерзком мини и сапогах изумила гибкостью

Также Politeka писала, что нелепый казус случился со звездой "Квартал 95" прямо на сцене, все пошло не по плану

А еще Politeka сообщала, что красотка из "Женского квартала" без стыда и штанов расставила ножки перед камерой



