Украинцам придется раскошелится на Пасху в этом году
В Институте аграрной экономики со ссылкой на данные Государственной статистики Украины сообщили, что пасхальная корзина сильно подорожала.
С 2020 года стоимость набора продуктов поднялась на 160 гривен и теперь составит 780 гривен.
Яйца подорожали почти в два раза – за десяток придется отдать около 38 гривен.
Выпечка в 2021 году обойдется минимум в 120 гривен за 1 кг.
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Домашняя колбаса – 130 гривен за 0,5 кг
Буженина – 135 гривен за 0,5 кг
Сало – 50 гривен за 0,5 кг
Твердый сыр – 120 гривен за 0,5 кг
Мягкий сыр – 58 гривен за 0, 5 кг
Сливочное масло – 114 гривен за 0,5 кг
Еще 14 гривен придется отдать за хрен.
Если добавить в корзину свежие помидоры, огурцы, яблоки и красное вино, то корзина подорожает примерно до 963 гривен.
Также стало известно, во сколько обойдется Пасхальная Паска в 2021 году.
Так как большинство ингредиентов для выпечки паски за год существенно подорожали, это значит, что и готовый продукт вырос в цене.
Больше всего подорожали яйца – за десять штук на рынке уже просят около 40 гривен.
Муки нужно для паски не менее 1 кг – цена выросла за год на 10-15%.
Все продукты для праздничной паски обойдутся в 200 гривен - с учетом роста цен, сообщает "Украина 24".
Также мы писали, что за две недели до празднования Пасхи, в Украине 19 апреля начинается Вербная неделя
Пасха в этом году припадает на 2 мая.
В Вербное воскресенье, 25 апреля , верующие вспоминают Вход Господень в Иерусалим.
Верующие в этот день посещают ночную или утреннюю службу и освящают цветущие веточки вербы.
Веточками дома слугка бьют родных, приговаривая: "Не я бью, верба бьет. Будь большим, как верба, здоровым, как вода и богатым, как земля".
К слову о Католической пасхе 2021: дата и все, что важно знать о празднике в условиях карантина.
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