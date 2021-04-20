Украинцам придется раскошелится на Пасху в этом году

В Институте аграрной экономики со ссылкой на данные Государственной статистики Украины сообщили, что пасхальная корзина сильно подорожала.

С 2020 года стоимость набора продуктов поднялась на 160 гривен и теперь составит 780 гривен.

Яйца подорожали почти в два раза – за десяток придется отдать около 38 гривен.

Выпечка в 2021 году обойдется минимум в 120 гривен за 1 кг.

Домашняя колбаса – 130 гривен за 0,5 кг

Буженина – 135 гривен за 0,5 кг

Сало – 50 гривен за 0,5 кг

Твердый сыр – 120 гривен за 0,5 кг

Мягкий сыр – 58 гривен за 0, 5 кг

Сливочное масло – 114 гривен за 0,5 кг

Еще 14 гривен придется отдать за хрен.

Если добавить в корзину свежие помидоры, огурцы, яблоки и красное вино, то корзина подорожает примерно до 963 гривен.

Также стало известно, во сколько обойдется Пасхальная Паска в 2021 году.

Так как большинство ингредиентов для выпечки паски за год существенно подорожали, это значит, что и готовый продукт вырос в цене.

Больше всего подорожали яйца – за десять штук на рынке уже просят около 40 гривен.

Муки нужно для паски не менее 1 кг – цена выросла за год на 10-15%.

Все продукты для праздничной паски обойдутся в 200 гривен - с учетом роста цен, сообщает "Украина 24".

Также мы писали, что за две недели до празднования Пасхи, в Украине 19 апреля начинается Вербная неделя

Пасха в этом году припадает на 2 мая.

В Вербное воскресенье, 25 апреля , верующие вспоминают Вход Господень в Иерусалим.

Верующие в этот день посещают ночную или утреннюю службу и освящают цветущие веточки вербы.

Веточками дома слугка бьют родных, приговаривая: "Не я бью, верба бьет. Будь большим, как верба, здоровым, как вода и богатым, как земля".