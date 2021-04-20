Нарушителей самоизоляции в Украине с мая будут контролировать более тщательно

Об этом говорится в распоряжении правительства об утверждении плана мер, направленных на борьбу с COVID-19 от 14 апреля.

Данными о нарушителях самоизоляции в Украине с мая начнут обмениваться Минздрав, Нацполиция и Минцифры - для этого будет использоваться мобильное приложение "Вдома".