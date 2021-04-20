Нарушителей самоизоляции в Украине с мая будут контролировать более тщательно

Об этом говорится в распоряжении правительства об утверждении плана мер, направленных на борьбу с COVID-19 от 14 апреля.

Данными о нарушителях самоизоляции в Украине с мая начнут обмениваться Минздрав, Нацполиция и Минцифры - для этого будет использоваться мобильное приложение "Вдома".

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К слову, в Украине возросли штрафы за ложный вызов спасателей, полиции и скорой.

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Заведомо неправдивый вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи грозит штрафом от 50 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов (850-3400 грн).

Невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц в сфере техногенной и пожарной безопасности, или создание препятствий для их деятельности планируют наказывать штрафом для должностных лиц и ФОП от 100 до 200 НМДГ - это 1700-3400 грн.

штрафы, украинцы

Совершенное повторно в течение года, грозит штрафом должностным лицам и ФОП в размере от 200 до 300 таких минимумов. Это 3400-5100 грн.