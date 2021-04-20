Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что после Пасхи ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19
Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал Степанов.
Кроме того мы писали, что нарушителей самоизоляции в Украине с мая будут контролировать более тщательно
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Дан Балан рядом появился с красоткой-блондинкой, в Сети раскрыли детали: "Все, Тинка в отставке?"
Жена Монатика рассказала про грешки в кровати, не на шутку впечатлив Астафьеву: «Даже не стала…»
У Тины Кароль заметили роскошное кольцо на безымянном пальце: видео
На Землю надвигаются мощные магнитные бури: названа дата самого сильного "удара"
Об этом говорится в распоряжении правительства об утверждении плана мер, направленных на борьбу с COVID-19 от 14 апреля.
Данными о нарушителях самоизоляции в Украине с мая начнут обмениваться Минздрав, Нацполиция и Минцифры - для этого будет использоваться мобильное приложение "Вдома".
К слову о Католической пасхе 2021: дата и все, что важно знать о празднике в условиях карантина.
Кроме того Politeka писала, когда украинцы будут отмечать Пасху в 2021 году, названы даты.
Также Politeka писала, что украинцам рассказали о выходных, которые ждут страну в связи с празднованием Пасхи.