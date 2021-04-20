Украинцу выставили огромный счет за отопление пустой квартиры
По словам хозяина квартиры без счетчика тепла, поставщик начал приписывать излишки «якобы потребленного» тепла и присылать платежки с огромными суммами.
Первую платежку он получил в сентябре 2019 года, когда ему выставили счет в 47 тыс. грн, передает Телеграф.
«А за декабрь 2020, пришёл счет за отопление на 19905 грн. За январь 2021 — пришёл счёт на сумму 17584 грн. За февраль 2021 — пришел рекордный счёт на 30279 грн», — рассказал мужчина.
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Центр коммунального сервиса Киева отмечает, что при отсутствии счетчика тепла в квартире начисления проводят по показаниям общедомового счетчика.
От всего количества потребленной теплоэнергии вычитают объемы, которые определены потребителями на основе показаний квартирных счетчиков, а разницу делят между потребителями без средств учета в квартире, пропорционально отапливаемому пространству.
Постановление правительства от 21 июля 2005 года №630 предусматривает, что оплата за теплоэнергию распределяется между хозяевами квартир, в которых не установлены счетчики.
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