Посреди весны в Карпатах бушует снежная погода

Об этом сообщают на Facebook-странице "Черногорский горный поисково-спасательный пост".

Несмотря на второй месяц весны, 20 апреля в горах продолжается зима.

На горе Поп Иван Черногорский облачно, спасетели сообщают, что видимость ограничена до 30 м. по состоянию на 08:00 там был сильные северный, северо-восточный ветер 10-12 м/с.

На горе фиксируют осадки в виде снега. Температура воздуха составляет -4 градуса за Цельсием.

К слову, в Украине возросли штрафы за ложный вызов спасателей, полиции и скорой.