Посреди весны в Карпатах бушует снежная погода
Об этом сообщают на Facebook-странице "Черногорский горный поисково-спасательный пост".
Несмотря на второй месяц весны, 20 апреля в горах продолжается зима.
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На горе Поп Иван Черногорский облачно, спасетели сообщают, что видимость ограничена до 30 м. по состоянию на 08:00 там был сильные северный, северо-восточный ветер 10-12 м/с.
На горе фиксируют осадки в виде снега. Температура воздуха составляет -4 градуса за Цельсием.
К слову, в Украине возросли штрафы за ложный вызов спасателей, полиции и скорой.
Заведомо неправдивый вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи грозит штрафом от 50 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов (850-3400 грн).
Невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц в сфере техногенной и пожарной безопасности, или создание препятствий для их деятельности планируют наказывать штрафом для должностных лиц и ФОП от 100 до 200 НМДГ - это 1700-3400 грн.
Совершенное повторно в течение года, грозит штрафом должностным лицам и ФОП в размере от 200 до 300 таких минимумов. Это 3400-5100 грн.
К слову о Католической пасхе 2021: дата и все, что важно знать о празднике в условиях карантина.
Кроме того Politeka писала, когда украинцы будут отмечать Пасху в 2021 году, названы даты.
Также Politeka писала, что украинцам рассказали о выходных, которые ждут страну в связи с празднованием Пасхи.