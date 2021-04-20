В Минздраве рассказали, смогут ли украинцы провести отпуск за границей в этом году
Главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире украинского телеканала сообщил, что этим летом условия для поездок за границу будут такими же, как и в прошлом году.
Он сообщил, что летом 2021 года в условиях карантина не все страны будут открыты для украинцев.
"Лето будет напоминать лето 2020 года. Не все страны откроют свои учреждения для оздоровления туристов", - отметил Ляшко.
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Кроме того, главный санврач рекомендует провести свой летний отпуск на территории Украины.
"Поэтому у меня рекомендация на лето 2021 года: планировать отдых на территории Украины, планировать отдых в "зеленых" зонах, в местах где есть меньшее скопление людей, где можно спокойно отдохнуть, не подвергая себя опасности", — высказался заместитель главы Минздрава
Кроме того мы писали, что нарушителей самоизоляции в Украине с мая будут контролировать более тщательно.
Об этом говорится в распоряжении правительства об утверждении плана мер, направленных на борьбу с COVID-19 от 14 апреля.
Данными о нарушителях самоизоляции в Украине с мая начнут обмениваться Минздрав, Нацполиция и Минцифры - для этого будет использоваться мобильное приложение "Вдома".
К слову о Католической пасхе 2021: дата и все, что важно знать о празднике в условиях карантина.
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