В Минздраве рассказали, смогут ли украинцы провести отпуск за границей в этом году

Главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире украинского телеканала сообщил, что этим летом условия для поездок за границу будут такими же, как и в прошлом году.

Он сообщил, что летом 2021 года в условиях карантина не все страны будут открыты для украинцев.

"Лето будет напоминать лето 2020 года. Не все страны откроют свои учреждения для оздоровления туристов", - отметил Ляшко.

Кроме того, главный санврач рекомендует провести свой летний отпуск на территории Украины.

"Поэтому у меня рекомендация на лето 2021 года: планировать отдых на территории Украины, планировать отдых в "зеленых" зонах, в местах где есть меньшее скопление людей, где можно спокойно отдохнуть, не подвергая себя опасности", — высказался заместитель главы Минздрава

Кроме того мы писали, что нарушителей самоизоляции в Украине с мая будут контролировать более тщательно.

Об этом говорится в распоряжении правительства об утверждении плана мер, направленных на борьбу с COVID-19 от 14 апреля.

Данными о нарушителях самоизоляции в Украине с мая начнут обмениваться Минздрав, Нацполиция и Минцифры - для этого будет использоваться мобильное приложение "Вдома".