В Украине вновь прольются дожди, а в некоторых регионах будет снежить

Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, в четверг, 22 апреля, в Украине ожидается потепление до +18 градусов, но дожди и грозы омрачат погодною ситуацию в стране.
"В западных, северных областях, в Винницкой области могут быть местами даже ливни и грозы!
На остальной территории Украины дожди возможны местами и меньшей интенсивности", - отметила Диденко.

Немного распогодится на Юге, Востоке и Центре страны, но под конец недели обстановка не улице вновь расстроит украинцев.
"Завершение недели отметится похолоданием и даже кое-где мокрым снегом", - подытожила Диденко.

Синоптики говорят, что весна в Украине будет длинной и прохладной из-за серьезных морозов, которые ей предшествовали.

В полной мере жары летом не наступит, хотя до июня воздух ощутимо прогреется. Какая погода на Пасху точно установится, заранее предсказать сложно, но по мнению синоптиков, температура 2 мая будет держаться приблизительно на уровне 19-21 градусов тепла.

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