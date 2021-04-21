По словам специалиста, в четверг, 22 апреля, в Украине ожидается потепление до +18 градусов, но дожди и грозы омрачат погодною ситуацию в стране.

Как передает Politeka.net , прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

В Украине вновь прольются дожди, а в некоторых регионах будет снежить

"В западных, северных областях, в Винницкой области могут быть местами даже ливни и грозы!

На остальной территории Украины дожди возможны местами и меньшей интенсивности", - отметила Диденко.

Немного распогодится на Юге, Востоке и Центре страны, но под конец недели обстановка не улице вновь расстроит украинцев.