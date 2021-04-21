Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
Синоптики говорят, что весна в Украине будет длинной и прохладной из-за серьезных морозов, которые ей предшествовали.
В полной мере жары летом не наступит, хотя до июня воздух ощутимо прогреется. Какая погода на Пасху точно установится, заранее предсказать сложно, но по мнению синоптиков, температура 2 мая будет держаться приблизительно на уровне 19-21 градусов тепла.
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