В кабинете президента "Ингульца" на Кировоградщине взорвалась граната
Происшествие случилось в Петрово, в помещении офиса, принадлежащего двум сельхозпредпринимателям.
По информации полицейских Кировоградской области, 58-летний пострадавший, находившийся в момент взрыва в помещении, получил тяжелые травмы, после чего был госпитализирован.
Сегодня, 21 апреля, он скончался. Второй человек находится в больнице - у него осколочные ранения.
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По предварительным данным, в момент происшествия в помещении находилось три человека, конфликтов между ними не происходило.
Информацию по данному факту внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 263 УК Украины.
В рамках уголовного производства проводится досудебное следствие.
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С таким заявлением выступил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По словам чиновника, вероятность перехода столицы с "красной" карантинной зоны в "желтую" очень велика.
"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", - говорит Степанов.
Также министр напомнил о карантинных правилах, которых нужно придерживаться несмотря на грядущие праздники.
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