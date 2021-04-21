В кабинете президента "Ингульца" на Кировоградщине взорвалась граната

Происшествие случилось в Петрово, в помещении офиса, принадлежащего двум сельхозпредпринимателям.

По информации полицейских Кировоградской области, 58-летний пострадавший, находившийся в момент взрыва в помещении, получил тяжелые травмы, после чего был госпитализирован.

Сегодня, 21 апреля, он скончался. Второй человек находится в больнице - у него осколочные ранения.

По предварительным данным, в момент происшествия в помещении находилось три человека, конфликтов между ними не происходило.

Информацию по данному факту внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 263 УК Украины.

В рамках уголовного производства проводится досудебное следствие.

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