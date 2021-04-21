Украинцы не имеют денег, чтобы заплатить за коммунальные услуги

А часть украинцев считают, что качество предоставляемых услуг слишком низкое, чтобы за него отдавать такие деньги. Украинцы задолжали огромную сумму за коммунальные услуги - долг достиг 82 миллиардов гривен.

Так, программе "Свідок" рассказали историю одного дома в центре столицы, где у жителей нет горячей воды, а канализация постоянно забивается.

Жителям приходится постоянно самостоятельно вызывать коммунальщиков и платить деньги, чтобы ее отремонтировать.

За отопление пришли платежки в 3 тысячи гривен за однушку и 6 тысяч гривен за 4-х комнатную.

Кроме того, у людей дома постоянно пропадает свет - жителям дома не удается добиться помощи от администрации.

"За услуги ЖКХ в феврале прошлого года было начислено украинцам практически на 8 миллиардов меньше, чем было начислено в феврале этого года. То есть рост больше, чем на 30% всего лишь за год. Услуга ЖКХ и плата за нее это стало по сути как налог на жизнь.

Либо ты плати, либо мы примем закон, выбьем из тебя долги, заберем квартиру и вообще вышвырнем на улицу", - говорит Глава жилищного союза Украины Александр Скупченко.

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