Украинцы не имеют денег, чтобы заплатить за коммунальные услуги
А часть украинцев считают, что качество предоставляемых услуг слишком низкое, чтобы за него отдавать такие деньги. Украинцы задолжали огромную сумму за коммунальные услуги - долг достиг 82 миллиардов гривен.
Так, программе "Свідок" рассказали историю одного дома в центре столицы, где у жителей нет горячей воды, а канализация постоянно забивается.
Жителям приходится постоянно самостоятельно вызывать коммунальщиков и платить деньги, чтобы ее отремонтировать.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Дан Балан оторвался на полную с "Тиной Кароль" у бассейна, видео: "Лучше уже не будет"
Олег Винник и его "тайная жена" не справились с силой чувств на публике: "Безумная любовь"
Жена продюсера "Квартал 95", приспустив платье, поделилась правилом жизни: "Запомни раз и навсегда..."
Жизнь президента оборвалась после победы на выборах: первые подробности трагедии
За отопление пришли платежки в 3 тысячи гривен за однушку и 6 тысяч гривен за 4-х комнатную.
Кроме того, у людей дома постоянно пропадает свет - жителям дома не удается добиться помощи от администрации.
"За услуги ЖКХ в феврале прошлого года было начислено украинцам практически на 8 миллиардов меньше, чем было начислено в феврале этого года. То есть рост больше, чем на 30% всего лишь за год. Услуга ЖКХ и плата за нее это стало по сути как налог на жизнь.
Либо ты плати, либо мы примем закон, выбьем из тебя долги, заберем квартиру и вообще вышвырнем на улицу", - говорит Глава жилищного союза Украины Александр Скупченко.
Также мы писали, что в Киеве могут ослабить карантин уже до конца месяца.
С таким заявлением выступил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По словам чиновника, вероятность перехода столицы с "красной" карантинной зоны в "желтую" очень велика.
"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", - говорит Степанов.
Также министр напомнил о карантинных правилах, которых нужно придерживаться несмотря на грядущие праздники.
К слову о Католической пасхе 2021: дата и все, что важно знать о празднике в условиях карантина.
Кроме того Politeka писала, когда украинцы будут отмечать Пасху в 2021 году, названы даты.
Также Politeka писала, что украинцам рассказали о выходных, которые ждут страну в связи с празднованием Пасхи.