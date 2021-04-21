22 апреля православные украинцы вспоминает святого Евпсихия, в народе этот день называют Вадим - Отомкни Родники, в язычестве - Лельник
Что нельзя делать в день святого Евпсихия
22 апреля древние славяне ходили к водоемам и читали заговоры, отмыкая воде "пути вешние",
в этот день набирали ключевую воду, которая считалась целебной
также гадали о здоровье и даже судьбе близких людей.
Приметы о погоде в день святого Евпсихия
если 22 апреля зацвел одуванчик - это верный признак того, что весна все-таки пришла,
если погода ветреная, да еще и весь день выдался дождливым - год обещает быть урожайным,
если погоду 22 апреля нельзя назвать хорошей, значит, лето может быть сухим.
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С таким заявлением выступил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По словам чиновника, вероятность перехода столицы с "красной" карантинной зоны в "желтую" очень велика.
"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", - говорит Степанов.
Также министр напомнил о карантинных правилах, которых нужно придерживаться несмотря на грядущие праздники.
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