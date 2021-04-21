22 апреля православные украинцы вспоминает святого Евпсихия, в народе этот день называют Вадим - Отомкни Родники, в язычестве - Лельник

Что нельзя делать в день святого Евпсихия

22 апреля древние славяне ходили к водоемам и читали заговоры, отмыкая воде "пути вешние",

в этот день набирали ключевую воду, которая считалась целебной

также гадали о здоровье и даже судьбе близких людей.

Приметы о погоде в день святого Евпсихия

если 22 апреля зацвел одуванчик - это верный признак того, что весна все-таки пришла,

если погода ветреная, да еще и весь день выдался дождливым - год обещает быть урожайным,

если погоду 22 апреля нельзя назвать хорошей, значит, лето может быть сухим.

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