Запорожская область никак не может выкарабкаться из числа "красных" регионов
Однако врачи сообщают, что ковид постепенно "отпускает" область , пишет "rayonka.com".
Например в Пологовской больнице есть 50 койкомест для пациентов с ковидом - там лечат не только жителей города, но и жителей других территорий, в частности, Гуляйполя и Бельмака.
Последние три недели в медучреждении фиксируют почти 100% загруженность коек - в стационар пациенты попадают в тяжелом состоянии.
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"Обращаются к врачам поздно. И вирус стал агрессивнее. Относиться к ковиду легкомысленно – нельзя", - говорят медики.
Медики советуют отказаться от самолечения и обращаться к специалистам.
Ранее мы писали, что в Украине за 21 апреля зафиксировано 16 235 новых случаев ковида.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он сообщил, что заболели в том числе 663 ребенка и 319 медработников.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 3 904 человека;
- летальных случаев - 470;
- выздоровело - 18 831 человек;
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 990 353 человека;
- выздоровело - 1 533 303 человека;
- летальных исходов - 41 266;
- проведено ПЦР-тестов - 9 089 301.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.
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