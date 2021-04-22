Запорожская область никак не может выкарабкаться из числа "красных" регионов

Однако врачи сообщают, что ковид постепенно "отпускает" область , пишет "rayonka.com".

Например в Пологовской больнице есть 50 койкомест для пациентов с ковидом - там лечат не только жителей города, но и жителей других территорий, в частности, Гуляйполя и Бельмака.

Последние три недели в медучреждении фиксируют почти 100% загруженность коек - в стационар пациенты попадают в тяжелом состоянии.

"Обращаются к врачам поздно. И вирус стал агрессивнее. Относиться к ковиду легкомысленно – нельзя", - говорят медики.

Медики советуют отказаться от самолечения и обращаться к специалистам.

Ранее мы писали, что в Украине за 21 апреля зафиксировано 16 235 новых случаев ковида.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что заболели в том числе 663 ребенка и 319 медработников.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 3 904 человека;

летальных случаев - 470;

выздоровело - 18 831 человек;

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 990 353 человека;

выздоровело - 1 533 303 человека;

летальных исходов - 41 266;

проведено ПЦР-тестов - 9 089 301.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.