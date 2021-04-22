Молодым украинским мамам вернули "пакет малыша"
Так, в конце 2020 года единоразовое пособие при рождении ребенка, которое еще называют "пакет малыша" - вернули.
Украинские мамы в основном берут именно его, а не деньги, передает "Обозреватель".
Перечень вещей, которые должны входить в бокс, определило Минсоцполитики - пакет выдают в роддоме сразу после рождения ребенка.
В пакете малыша 32 позиции, среди которых – подгузники (не менее 94 единиц), пеленки (4 разного вида), одежда, полотенца, средства гигиены, крем, перчатки, термометр, ножницы, пледы и многое другое. Сейчас это обходится в 5763 грн.
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А вот если покупать товары отдельно, в розницу, то подгузники обойдутся примерно в 500 грн, термометр в среднем можно купить за 200 грн, на пеленки надо потратить около 400 грн, еще 400 – на матрас для пеленального столика.
Получается 1500 грн только за 7 позиций из перечня "пакета малыша".
Ранее мы писали, что тысячи украинских врачей во время пандемии решили не подвергать себя и своих близких опасности, и решили уволится.
Так, например, в Харькове с начала карантина в связи с эпидемией коронавируса, уволились более 2 тысяч медиков.
Об этом 21 апреля на очередной сессии Харьковского городского совета сообщила заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан.
Она рассказала, что сейчас в клиниках не хватает терапевтов, анестезиологов, кардиологов, инфекционистов. Чтобы сформировать бригады для работы с пациентами, заболевшими COVID-19, необходимы также фельдшеры, лаборанты и медсестры.
К слову о Католической пасхе 2021: дата и все, что важно знать о празднике в условиях карантина.
Кроме того Politeka писала, когда украинцы будут отмечать Пасху в 2021 году, названы даты.
Также Politeka писала, что украинцам рассказали о выходных, которые ждут страну в связи с празднованием Пасхи.