Молодым украинским мамам вернули "пакет малыша"

Так, в конце 2020 года единоразовое пособие при рождении ребенка, которое еще называют "пакет малыша" - вернули.

Украинские мамы в основном берут именно его, а не деньги, передает "Обозреватель".

Перечень вещей, которые должны входить в бокс, определило Минсоцполитики - пакет выдают в роддоме сразу после рождения ребенка.

В пакете малыша 32 позиции, среди которых – подгузники (не менее 94 единиц), пеленки (4 разного вида), одежда, полотенца, средства гигиены, крем, перчатки, термометр, ножницы, пледы и многое другое. Сейчас это обходится в 5763 грн.

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А вот если покупать товары отдельно, в розницу, то подгузники обойдутся примерно в 500 грн, термометр в среднем можно купить за 200 грн, на пеленки надо потратить около 400 грн, еще 400 – на матрас для пеленального столика.

Получается 1500 грн только за 7 позиций из перечня "пакета малыша".

Ранее мы писали, что тысячи украинских врачей во время пандемии решили не подвергать себя и своих близких опасности, и решили уволится.

Так, например, в Харькове с начала карантина в связи с эпидемией коронавируса, уволились более 2 тысяч медиков.

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Об этом 21 апреля на очередной сессии Харьковского городского совета сообщила заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан.

Она рассказала, что сейчас в клиниках не хватает терапевтов, анестезиологов, кардиологов, инфекционистов. Чтобы сформировать бригады для работы с пациентами, заболевшими COVID-19, необходимы также фельдшеры, лаборанты и медсестры.