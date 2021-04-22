Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, в пятницу температура воздуха в западных и северных областях резко снизится.
"Днем составит всего + 7 + 12 градусов максимально. Восток, Юг и большинство Центра (кроме Винницкой) еще принадлежать теплой погоде, + 12 + 18 градусов", - отметила Диденко.
Также синоптик не исключила осадков по все территории страны, за исключением юго-востока.
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"В дальнейшем это похолодание привлечет с собой заморозки, которые охватят большинство областей", - подытожила Диденко.
А в УкрГидрометцентре предупреждают, что ночью 24 апреля в западных и северных областях, ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов в южных, 24 апреля и в центральных областях - заморозки до 5 градусов ниже ноля.
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