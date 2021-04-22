Украинцам рассказали о нововведениях пенсионной реформы в Украине

По закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", для того, чтобы иметь право на получение пенсии, уже недостаточно просто достичь пенсионного возраста, передает "Апостроф".

Главным критерием для назначения пенсии теперь является не возраст, а стаж.

В 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет украинцам нужно будет иметь стаж 35 лет, а если его не будет, то придется работать дальше.

Получить пенсию в 60 лет смогут только те украинцы, которые трудились в течение своей жизни в легальном секторе экономики, а если работа человека находилась в "тени", такой стаж не засчитается.

В дальнейшем рост необходимого страхового будет таким:

с 1 января по 31 декабря 2022 года - не менее 29 лет;

с 1 января по 31 декабря 2023 года - не менее 30 лет;

с 1 января по 31 декабря 2024 года - не менее 31 года;

с 1 января по 31 декабря 2025 года - не менее 32 лет;

с 1 января по 31 декабря 2026 года - не менее 33 лет;

с 1 января по 31 декабря 2027 года - не менее 34 лет.

И с 1 января 2028 года размер необходимого стажа составит не менее 35 лет и после этого уже расти не будет.

В 2028-м 60 лет исполнится тем, кто родился в 1968 году - этим людям засчитают обучение в училище или институте, службу в Вооруженных силах СССР, работу по трудовой книжке до 2004 года и ежегодные страховые взносы , начиная с 2004 года.

Ранее мы писали, что в Украине за 21 апреля зафиксировано 16 235 новых случаев ковида.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что заболели в том числе 663 ребенка и 319 медработников.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 3 904 человека;

летальных случаев - 470;

выздоровело - 18 831 человек;

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.