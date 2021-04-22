Украинка с алкогольной зависимостью пыталась спуститься из окна на простынях, чтобы купить выпивку

Об этом сообщает "Днепровская панорама".

Так, родственники закрыли женщину в квартире, чтобы она не покупала себе алкоголь.

Но, видимо, желание выпить у женщины было чересчур сильным - она сделала веревку из простыней и начала спускаться на ней из окна третьего этажа.

Простыни не выдержали вес женщины и оборвались - украинка рухнула вниз.

Женщина получила несколько переломов - ее госпитализировали в больницу - у пострадавшей перелом костей таза и двух бедер.

Ранее мы писали, что Запорожская область никак не может выкарабкаться из числа "красных" регионов.

Однако врачи сообщают, что ковид постепенно "отпускает" область.

Например в Пологовской больнице есть 50 койкомест для пациентов с ковидом - там лечат не только жителей города, но и жителей других территорий, в частности, Гуляйполя и Бельмака.

Последние три недели в медучреждении фиксируют почти 100% загруженность коек - в стационар пациенты попадают в тяжелом состоянии.

"Обращаются к врачам поздно. И вирус стал агрессивнее. Относиться к ковиду легкомысленно – нельзя", - говорят медики.

Медики советуют отказаться от самолечения и обращаться к специалистам.