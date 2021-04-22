В 2021 году украинские школьники практически не присутствовали в школах, а получали знания в "дистанционном" режиме
По мнению некоторых экспертов, успеваемость школьников сильно упала - поэтому в Украине могут сократить летние каникулы.
Об этом стало известно из сообщения представителей Минобразования Украины на телеканале НТН.
Согласно закону, в Украине учебный год может продолжиться до 30 июня, однако решение о его продлении может принимать исключительно местная власть.
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Ранее мы писали, что Запорожская область никак не может выкарабкаться из числа "красных" регионов.
Однако врачи сообщают, что ковид постепенно "отпускает" область.
Например в Пологовской больнице есть 50 койкомест для пациентов с ковидом - там лечат не только жителей города, но и жителей других территорий, в частности, Гуляйполя и Бельмака.
Последние три недели в медучреждении фиксируют почти 100% загруженность коек - в стационар пациенты попадают в тяжелом состоянии.
"Обращаются к врачам поздно. И вирус стал агрессивнее. Относиться к ковиду легкомысленно – нельзя", - говорят медики.
Медики советуют отказаться от самолечения и обращаться к специалистам.
К слову о Католической пасхе 2021: дата и все, что важно знать о празднике в условиях карантина.
Кроме того Politeka писала, когда украинцы будут отмечать Пасху в 2021 году, названы даты.
Также Politeka писала, что украинцам рассказали о выходных, которые ждут страну в связи с празднованием Пасхи.