В 2021 году украинские школьники практически не присутствовали в школах, а получали знания в "дистанционном" режиме

По мнению некоторых экспертов, успеваемость школьников сильно упала - поэтому в Украине могут сократить летние каникулы.

Об этом стало известно из сообщения представителей Минобразования Украины на телеканале НТН.

Согласно закону, в Украине учебный год может продолжиться до 30 июня, однако решение о его продлении может принимать исключительно местная власть.

Ранее мы писали, что Запорожская область никак не может выкарабкаться из числа "красных" регионов.

Однако врачи сообщают, что ковид постепенно "отпускает" область.

Например в Пологовской больнице есть 50 койкомест для пациентов с ковидом - там лечат не только жителей города, но и жителей других территорий, в частности, Гуляйполя и Бельмака.

Последние три недели в медучреждении фиксируют почти 100% загруженность коек - в стационар пациенты попадают в тяжелом состоянии.

"Обращаются к врачам поздно. И вирус стал агрессивнее. Относиться к ковиду легкомысленно – нельзя", - говорят медики.

Медики советуют отказаться от самолечения и обращаться к специалистам.