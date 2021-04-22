Украинские защитники заявили о полной готовности к атакам врага
В пресс-центре штаба ООС сообщили, что генерал-полковник Николай Балан проверил личный состав Нацгвардии, их морально-психологическое, инженерное и тыловое обеспечение.
За выполнение служебных обязанностей, мужество, самоотверженность и отвагу, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины военных наградили поощрительными отличиями.
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"Военнослужащие ВСУ и Нацгвардии, полиция, пограничники и спасатели готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта и демонстрируют высокий уровень подготовки", - заявил Балан.
Ранее мы писали, что Запорожская область никак не может выкарабкаться из числа "красных" регионов.
Однако врачи сообщают, что ковид постепенно "отпускает" область.
Например в Пологовской больнице есть 50 койкомест для пациентов с ковидом - там лечат не только жителей города, но и жителей других территорий, в частности, Гуляйполя и Бельмака.
Последние три недели в медучреждении фиксируют почти 100% загруженность коек - в стационар пациенты попадают в тяжелом состоянии.
"Обращаются к врачам поздно. И вирус стал агрессивнее. Относиться к ковиду легкомысленно – нельзя", - говорят медики.
Медики советуют отказаться от самолечения и обращаться к специалистам.
К слову о Католической пасхе 2021: дата и все, что важно знать о празднике в условиях карантина.
Кроме того Politeka писала, когда украинцы будут отмечать Пасху в 2021 году, названы даты.
Также Politeka писала, что украинцам рассказали о выходных, которые ждут страну в связи с празднованием Пасхи.