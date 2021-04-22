Украинские защитники заявили о полной готовности к атакам врага

В пресс-центре штаба ООС сообщили, что генерал-полковник Николай Балан проверил личный состав Нацгвардии, их морально-психологическое, инженерное и тыловое обеспечение.

За выполнение служебных обязанностей, мужество, самоотверженность и отвагу, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины военных наградили поощрительными отличиями.

"Военнослужащие ВСУ и Нацгвардии, полиция, пограничники и спасатели готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта и демонстрируют высокий уровень подготовки", - заявил Балан.

Ранее мы писали, что Запорожская область никак не может выкарабкаться из числа "красных" регионов.

Однако врачи сообщают, что ковид постепенно "отпускает" область.

Например в Пологовской больнице есть 50 койкомест для пациентов с ковидом - там лечат не только жителей города, но и жителей других территорий, в частности, Гуляйполя и Бельмака.

Последние три недели в медучреждении фиксируют почти 100% загруженность коек - в стационар пациенты попадают в тяжелом состоянии.

"Обращаются к врачам поздно. И вирус стал агрессивнее. Относиться к ковиду легкомысленно – нельзя", - говорят медики.

Медики советуют отказаться от самолечения и обращаться к специалистам.