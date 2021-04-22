Украинцы, которые возвращались с Египта, превратили свои места в "свинарник"

Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовали в Facebook-сообществе "Харьков 1654" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

По словам автора записи, пассажиры даже проигнорировали предупреждения от стюардесс рейса.



"Я просто в шоке от наших земляков. На борту самолета Харьков - Хургада 21.04.21 летели свиньи, которые просто кидали мусор на пол. Стюардессы 4 раза просили за 4 часа отдать им мусор. Просто жесть, нет слов и очень стыдно!", - говорится в подписи.



На опубликованных кадрах видно, что повсюду разбросаны пустые и недопитые бутылки, пакеты из-под чипсов, бумажки и тому подобное