Украинцы, которые возвращались с Египта, превратили свои места в "свинарник"
Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовали в Facebook-сообществе "Харьков 1654" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
По словам автора записи, пассажиры даже проигнорировали предупреждения от стюардесс рейса.
"Я просто в шоке от наших земляков. На борту самолета Харьков - Хургада 21.04.21 летели свиньи, которые просто кидали мусор на пол. Стюардессы 4 раза просили за 4 часа отдать им мусор. Просто жесть, нет слов и очень стыдно!", - говорится в подписи.
На опубликованных кадрах видно, что повсюду разбросаны пустые и недопитые бутылки, пакеты из-под чипсов, бумажки и тому подобное
Украинцы в сети были также возмущены таким поведением пассажиров.
"Не допускать именно этих пассажиров на борт авиакомпании. Пусть в следующий раз поищут другого перевозчика. Позорище голодающее! А потом египтяне в шоке от таких туристов", "Боги были на отдыхе", "Дешёвый тур - дешёвые люди", - писали в комментариях под видео.
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