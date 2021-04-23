Возле Ужгорода местные жители вероятно наблюдали торнадо

Об этом сообщает издание RTVS.

В четверг, 22 апреля, в селе Плоское, что рядом возле словацкого города Кошице, торнадо повредил крыши трех домов.

Как сообщили в местном Гидрометцентре, образовавшийся вихрь, является начальной стадией торнадо - образованию торнадо предшествовал сильный дождь и град.

Как утверждают местные жители, вихрь поднимал в воздух металлические куски кровли и относил их на 30 метров.

Сейчас в селах, где стихийное бедствие нанесло ущерб имуществу жителей, ожидают заключения экспертов страховых компаний.

Ранее мы писали, что Запорожская область никак не может выкарабкаться из числа "красных" регионов.

Однако врачи сообщают, что ковид постепенно "отпускает" область.

Например в Пологовской больнице есть 50 койкомест для пациентов с ковидом - там лечат не только жителей города, но и жителей других территорий, в частности, Гуляйполя и Бельмака.

Последние три недели в медучреждении фиксируют почти 100% загруженность коек - в стационар пациенты попадают в тяжелом состоянии.

"Обращаются к врачам поздно. И вирус стал агрессивнее. Относиться к ковиду легкомысленно – нельзя", - говорят медики.

Медики советуют отказаться от самолечения и обращаться к специалистам.