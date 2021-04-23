24-летнего парня, который пропал накануне, нашли

22 апреля в микрорайоне Тяжилов, что в Виннице, нашли мертвым 24-летнего Михаила Зубчука, передает vinbazar.com.

Парень исчез 11 апреля, когда возвращался с празднования Дня рождения, тело обнаружили в пруду.

К его поискам привлекали как полицию, так и бойцов Нацгваридии и волонтеров.

Как сообщили в полиции Винницкой области, мобильный телефон, деньги и личные вещи были при нем.

Предварительно на теле погибшего не обнаружили следов насильственной смерти.

Михаил единственный сын у матери, которая сейчас борется с онкологией.

Ранее мы писали, что возле Ужгорода местные жители вероятно наблюдали торнадо.

В четверг, 22 апреля, в селе Плоское, что рядом возле словацкого города Кошице, торнадо повредил крыши трех домов.

Как сообщили в местном Гидрометцентре, образовавшийся вихрь, является начальной стадией торнадо - образованию торнадо предшествовал сильный дождь и град.

Как утверждают местные жители, вихрь поднимал в воздух металлические куски кровли и относил их на 30 метров.

Сейчас в селах, где стихийное бедствие нанесло ущерб имуществу жителей, ожидают заключения экспертов страховых компаний.