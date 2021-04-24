Вербное воскресенье выпадает на шестоую неделю Великого поста - это последнее воскресенье перед Пасхой
Пасха в этом году припадает на 2 мая. В Вербное воскресенье, 25 апреля , верующие вспоминают Вход Господень в Иерусалим.
Вербу освящают в храмах накануне, в субботу вечером 24 апреля на Всенощном бдении.
Главной традицией этого праздника является освящение вербы.
Веточки принято хранить дома в течение всего года до следующей Пасхи. Считается, что верба защитит дом от бед и напастей.
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Как освятить вербу во время карантина
В этом году верующие не смогут посещать храмы из-за карантина.
Чтобы освятить вербу дома, нужно купить веточки вербы, окропить их дома святой водой и произнести эти слова вслух:
“Освящаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!”.
Как нужно хранить вербу
В воде освященную вербу хранить не принято: иначе она зацветет. Вербу оставляют за иконой – можно в пустой вазочке, можно просто прикрепить к стене.
Куда девать прошлогоднюю вербу
Ни в коем случае нельзя просто выбрасывать вербу с прошлого года.
Принято сжигают старую вербу дома, в печи, или относят ее в церковь, где ее сожгут с молитвами. Если решили сжечь самостоятельно, то пепел нужно высыпать под дерево в саду или развеять над рекой.
Если старые веточки пустили молодые побеги - их нужно высадить их в землю, но не дома, а в лесу или на берегу реки.
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