Вербное воскресенье выпадает на шестоую неделю Великого поста - это последнее воскресенье перед Пасхой

Пасха в этом году припадает на 2 мая. В Вербное воскресенье, 25 апреля , верующие вспоминают Вход Господень в Иерусалим.

Вербу освящают в храмах накануне, в субботу вечером 24 апреля на Всенощном бдении.

Главной традицией этого праздника является освящение вербы.

Веточки принято хранить дома в течение всего года до следующей Пасхи. Считается, что верба защитит дом от бед и напастей.

Как освятить вербу во время карантина

В этом году верующие не смогут посещать храмы из-за карантина.

Чтобы освятить вербу дома, нужно купить веточки вербы, окропить их дома святой водой и произнести эти слова вслух:

“Освящаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!”.

Как нужно хранить вербу

В воде освященную вербу хранить не принято: иначе она зацветет. Вербу оставляют за иконой – можно в пустой вазочке, можно просто прикрепить к стене.

Куда девать прошлогоднюю вербу

Ни в коем случае нельзя просто выбрасывать вербу с прошлого года.

Принято сжигают старую вербу дома, в печи, или относят ее в церковь, где ее сожгут с молитвами. Если решили сжечь самостоятельно, то пепел нужно высыпать под дерево в саду или развеять над рекой.

Если старые веточки пустили молодые побеги - их нужно высадить их в землю, но не дома, а в лесу или на берегу реки.

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