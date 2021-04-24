Украинцев предупреждают о магнитной буре 24 апреля

Сильная геомагнитная вспышка ожидается в субботу 24 апреля. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на данные Лаборатории рентгеновской лаборатории Солнца ФИАН.

Вспышка ожидается хотя и средней интенсивности, но все же она может стать причиной проблем со здоровьем у некоторых людей.

Также, судя по размещенным данным, четвертого мая ожидается первая магнитная буря, но самая сильная припадет на середину месяца. Последняя продлится целую неделю.

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Так, люди, которые чувствительны к вспышкам на солнце, ощутят недомогание 12 мая, 13 и 14 мая. В эти дни будет пик, а с 15 и по 18 мая интенсивность вспышек уменьшится.

Напомним, ученые выяснили, что магнитные бури замедляют кровоток в сосудах, в результате падает мощность сердечных сокращений. Вследствие у людей может возникнуть аритмия.

Кроме того, из-за скачков кровяного давления у человека возникает нарастающая головная боль, а дыхание затрудняется.

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Недостаток кислорода приводит к боли в сердце и суставах, головокружению. У пожилых людей обостряются хронические болезни и они чувствуют упадок сил.

Метеозависимым людям нужно следить за прогнозами геомагнитных колебаний, чтобы подготовиться. В профилактических целях не стоит употреблять спиртное, а лучше есть больше фруктов, богатых калием и магнием.

Также стоит снизить физические нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Напомним, магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты.

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