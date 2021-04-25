Стало известно, во сколько украинцам обойдется Пасхальная корзина в 2021 году

Как передает Politeka.net, подробную инфографику по областях предоставили на сайте Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

Согласно расчетам ученых, самая дешевая пасхальная корзина будет в Тернопольской области - 868 грн, а самым дорогим - 1060 грн - в Киеве.

Такая тенденция наблюдается на протяжении шести лет, уточнили в научном центре.

В набор входят: мясные продукты, сыр, яйца, кулич, сливочное масло, творог и сыр, а также дополнительные продукты – помидоры, огурцы, яблоки и красное вино.

Жителям Западных регионов пасхальная корзина обойдется в 887-949 гривен.

В центре Украины - от 902 до 1060 грн.

На Востоке страны цены будут колебаться в пределах 924-1011 грн.

Стоимость пасхального корзины в южных областях от 929 до 972 гривен.

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