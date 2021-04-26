В Украине резко ухудшится погода
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
В понедельник, 26 апреля, на Закарпатье пройдут дожди с мокрым снегом, в регионе ожидается значительная снеголавинная опасность 3-го уровеня.
"По данным УкрГидрометцентра, 26 апреля в связи с осадками в виде дождя, мокрого снега и снега, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщают в ГСЧС.
Спасатели и синоптики предупреждают, что в ночь с 25 по 27 апреля в большинстве регионов будут заморозки.
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"По информации Укргидрометцентра, ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3 ° (II уровень опасности, оранжевый), в южных областях - заморозки на поверхности почвы 0-5 ° (I уровень опасности, желтый) ", - заявили в пресс-службе ГСЧС.
Кроме того ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на последний месяц весны
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
Он рассказал, что по его прогнозам май будет с переменчивой погодой с периодами тепла и похолоданиями с заморозками.
В тоже время он прогнозирует, что май принесет и теплые дни, а в конце месяца будет даже жарко.
"1-2 мая - будет тепло, 3 мая - ожидается дождь, а вот 4 мая - в Украину придет похолодание с заморозками, которое будет держаться до 7 числа. В период с 8 по 11 мая будет тепло, но пасмурно, 12-21 мая - солнечно и тепло, 22-23 мая - дожди и в конце месяца - жара, в последний день месяца, 30 мая, будет идти дождь", - поделился народный синоптик.
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