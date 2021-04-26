В Украине провели в последний путь украинского защитника, погибшего в результате вражеского обстрела на Донбассе

Об этом говорится в сообщении на странице 10-ой отдельной Горно-штурмовой бригады ВСУ, где служил Александр Луцик.

38-летний Александр Луцик погиб 22 апреля в зоне проведения ООС при выполнении боевых задач в результате попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков.

"На щите... Прощай, брат... Печально и трудно прощаться навсегда с побратимами. Александр Луцик. Навеки в списках "эдельвейсов". Легких облаков тебе, брат... Земля пухом", - говорится в сообщении.

Военный родился 18 мая 1982 года в селе Годомичи и всего несколько дней не дожил до своего 39-летия.

Ранее мы писали, что под Харьковом похоронили 24-летнего бойца, погибшего в зоне АТО.

Стрелка-снайпера 92-й отдельной механизированной бригады Андрея Теперика похоронили под Харьковом, в его родном селе Мартовое.

Он погиб 10 апреля возле населенного пункта Золотое от пули вражеского снайпера.

Проститься с ним пришли родственники, земляки и боевые побратимы.

Погибший воин пошел служить, когда ему было 20, защищал Украину три года, потом приехал домой, но за пол года снова вернулся в зону боевых действий.

Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил печальное известие.

Как сообщала Politeka, Украина оплакивает 30-летнего бойца ВСУ, фото и трагические подробности: "пожертвовал своей жизнью...".

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