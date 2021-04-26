В Украине резко снизилась заболеваемость ковидом

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине за минувшие сутки, 25 апреля, зафиксировано 5 062 новых случая коронавируса.

По его словам, заболели в том числе 221 ребенок и 54 медработника.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 2 061 человек;

летальных случаев - 195;

выздоровело - 6 910 человек;

проведено тестирований за сутки - 25 248 .

Отметим, что 25 апреля в Украине обновили список карантинных зон. Так, "красные": Киевская, Житомирская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В "оранжевой" зоне теперь Днепропетровская, Ривненская, Винницкая, Черкасская, Волынская, Кировоградская, Тернопольская, Донецкая и Луганская области.

Пять областей находятся на "желтом" уровне: Херсонская, Закарпатская, Одесская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

В зеленой зоне пока нет областей.

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