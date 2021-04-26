В Украине резко снизилась заболеваемость ковидом
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В Украине за минувшие сутки, 25 апреля, зафиксировано 5 062 новых случая коронавируса.
По его словам, заболели в том числе 221 ребенок и 54 медработника.
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За минувшие сутки:
госпитализировано - 2 061 человек;
летальных случаев - 195;
выздоровело - 6 910 человек;
проведено тестирований за сутки - 25 248 .
Отметим, что 25 апреля в Украине обновили список карантинных зон. Так, "красные": Киевская, Житомирская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
В "оранжевой" зоне теперь Днепропетровская, Ривненская, Винницкая, Черкасская, Волынская, Кировоградская, Тернопольская, Донецкая и Луганская области.
Пять областей находятся на "желтом" уровне: Херсонская, Закарпатская, Одесская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
В зеленой зоне пока нет областей.
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