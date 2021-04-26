Во Львове оштрафовали работницу магазина, которая находилась без маски в закрытом помещении в нерабочее время

Как передает Politeka.net , об этом на своей страничке в Facebook сообщил Олег Мацех (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, сумма штрафа составила 170 грн.

"На камерах видно, как стремительно четверо полицейских бросились устранять «правонарушения», воспользовавшись при этом камерой личного телефона. Их не остановила вывеска на дверях о том, что магазин не работает, что уже почти девять вечера, что дверь закрыта и что в это время, это уже не магазин, а частная территория!", - поделился мужчина.

Также он отметил, что протокол о правонарушении был составлен с нарушением, поскольку после закрытия помещение магазина считается частной собственностью, где можно находиться без маски.