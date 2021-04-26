В Киеве могут ослабить карантин

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, это станет возможным уже до конца текущей недели.

"Киев уже выходит из "красной" зоны. Думаю, точно до конца этой недели это произойдёт. Ситуация с заболеваемостью в столице стабилизируется", - заявил министр в комментарии "Стране".

Ранее в мэрии столицы предупредили, что на Пасху в городе планируется ввести дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного "взрыва".

Стоит отметить, что по состоянию на 25 апреля в "красной" карантинной зоне находится 10 областей и город Киев.

В "оранжевой" - 9 регионов.

Пять областей находятся в "желтой" зоне.

В зеленой зоне пока нет областей.

Также стоит отметить, что за воскресенье, 25 апреля, в Украине было подтверждено 5 062 новых случая коронавируса, госпитализировали 2 061 человека, умерли 195 больных, выздоровели 6 910 человек.

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