В Украине за минувшие сутки от ковида умерли сотни человек

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, 26 апреля, зафиксировано 7 915 новых случаев коронавируса, умерли 432 человека.

Заболели в том числе 336 детей и 202 медработника.

За минувшие сутки госпитализировано - 1 650 человек, летальных случаев - 432, выздоровело - 17 391 человек, проведено тестирований за сутки - 72 239.

Отметим, что 25 апреля в Украине обновили список карантинных зон. Так, "красные": Киевская, Житомирская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В "оранжевой" зоне теперь Днепропетровская, Ривненская, Винницкая, Черкасская, Волынская, Кировоградская, Тернопольская, Донецкая и Луганская области.

Пять областей находятся на "желтом" уровне: Херсонская, Закарпатская, Одесская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

В зеленой зоне пока нет областей.

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