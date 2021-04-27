В Украине за минувшие сутки от ковида умерли сотни человек
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Так, 26 апреля, зафиксировано 7 915 новых случаев коронавируса, умерли 432 человека.
Заболели в том числе 336 детей и 202 медработника.
За минувшие сутки госпитализировано - 1 650 человек, летальных случаев - 432, выздоровело - 17 391 человек, проведено тестирований за сутки - 72 239.
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Отметим, что 25 апреля в Украине обновили список карантинных зон. Так, "красные": Киевская, Житомирская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
В "оранжевой" зоне теперь Днепропетровская, Ривненская, Винницкая, Черкасская, Волынская, Кировоградская, Тернопольская, Донецкая и Луганская области.
Пять областей находятся на "желтом" уровне: Херсонская, Закарпатская, Одесская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
В зеленой зоне пока нет областей.
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