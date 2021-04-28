В Украине на Чистый четверг улучшаться погодные условия
Как передает Politeka.net, прогнозом погоды на 29 апреля поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, уже начиная с четверга в Украине будет набирать обороты потепление.
"В течение дня температура воздуха в большинстве областей достигнет + 13 + 18 градусов.
Свежее завтра - на Сумщине, на морских побережьях и, конечно, в Карпатах. В четверг будет в Украине много солнца, лишь в западных областях пройдут периодические дожди и даже кое греметь", - сообщила Диденко.
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Чистый четверг – это символ глубокого физического и духовного очищения для человека. Его история уходит еще во времена Тайной вечери, где Иисус Христос омывал ноги своим ученикам.
Стоит отметить, что начиная с Чистого четверга и до Страстной пятницы не стоит оставлять невымытую посуду и замоченное, но не выстиранное белье.
В этот светлый день продолжается строгий пост.
Утром Чистого четверга принято идти на литургию в церковь для исповеди и причастия, перед этим ничего не ев.
Именно 29 апреля стоит начинать готовку пасхальных блюд. Браться за выпекания куличей, раскраски яиц и приготовление праздничных блюд нужно только после уборки.
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