В Великую субботу православные готовятся встретить Пасху – Светлое Христово Воскресение

По преданию, после смерти Иисус сошел в преисподнюю, чтобы вызволить души томящихся там праведников, в том числе и Адама и Еву.

Иисус своей смертью искупил их грехи.

В эту Великую Субботу, в этом году дата выпадает 1 мая, православный мир замирает, в ожидании Светлого праздника.

У верующих, кто держит пост - сегодня день сухоядения и молитвы.

В субботу перед Пасхой нельзя трудиться – убирать, ремонтировать, стирать, строить, копать, садить.

Категорически нельзя сквернословить, злиться, завидовать, нельзя конфликтовать и сплетничать.

Кроме того, мы писали, что украинцев ждет теплая Пасха с благоприятными погодными условиями

Весна в 2021 году выдалась на удивление холодной и дождливой. Однако, по прогнозу синоптика, к концу апреля температура начнет уверенно повышаться, а осадки станут кратковременным и не такими частыми.

«В первой декаде мая ожидается очень теплая погода. В этом году мы празднуем Пасху 2 мая, поэтому вероятно погода будет хорошая», - рассказал синоптик.