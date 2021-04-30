В Великую субботу православные готовятся встретить Пасху – Светлое Христово Воскресение
По преданию, после смерти Иисус сошел в преисподнюю, чтобы вызволить души томящихся там праведников, в том числе и Адама и Еву.
Иисус своей смертью искупил их грехи.
В эту Великую Субботу, в этом году дата выпадает 1 мая, православный мир замирает, в ожидании Светлого праздника.
У верующих, кто держит пост - сегодня день сухоядения и молитвы.
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В субботу перед Пасхой нельзя трудиться – убирать, ремонтировать, стирать, строить, копать, садить.
Категорически нельзя сквернословить, злиться, завидовать, нельзя конфликтовать и сплетничать.
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Весна в 2021 году выдалась на удивление холодной и дождливой. Однако, по прогнозу синоптика, к концу апреля температура начнет уверенно повышаться, а осадки станут кратковременным и не такими частыми.
«В первой декаде мая ожидается очень теплая погода. В этом году мы празднуем Пасху 2 мая, поэтому вероятно погода будет хорошая», - рассказал синоптик.
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