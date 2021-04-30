Погода 1 мая может удивить украинцев в этом году

Наши предки были уверены, что если первый день мая дождливый - стоит ждать кардинальной смены погоды уже в ближайшее время.

А вот если же 1 мая тепло, значит в конце месяца похолодает.

Также наблюдали за животными: если они жадно пили воду в этот день - жди хорошего урожая летом.

Если лес опушился до того, как закуковала кукушка - урожай будет хорошим.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, в Украине на праздники будет тепло.

Температура воздуха в дневное время ожидается +15 +20 градусов, если солнышко будет настойчивее то +20 +24 градуса.

1 мая, в субботу, дожди пройдут в западных и восточных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

К слову, в Великую субботу православные готовятся встретить Пасху – Светлое Христово Воскресение.

По преданию, после смерти Иисус сошел в преисподнюю, чтобы вызволить души томящихся там праведников, в том числе и Адама и Еву.

Иисус своей смертью искупил их грехи.

В эту Великую Субботу, в этом году дата выпадает 1 мая, православный мир замирает, в ожидании Светлого праздника.

У верующих, кто держит пост - сегодня день сухоядения и молитвы.

В субботу перед Пасхой нельзя трудиться – убирать, ремонтировать, стирать, строить, копать, садить.

Категорически нельзя сквернословить, злиться, завидовать, нельзя конфликтовать и сплетничать.