Погода 1 мая может удивить украинцев в этом году
Наши предки были уверены, что если первый день мая дождливый - стоит ждать кардинальной смены погоды уже в ближайшее время.
А вот если же 1 мая тепло, значит в конце месяца похолодает.
Также наблюдали за животными: если они жадно пили воду в этот день - жди хорошего урожая летом.
Если лес опушился до того, как закуковала кукушка - урожай будет хорошим.
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Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, в Украине на праздники будет тепло.
Температура воздуха в дневное время ожидается +15 +20 градусов, если солнышко будет настойчивее то +20 +24 градуса.
1 мая, в субботу, дожди пройдут в западных и восточных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.
К слову, в Великую субботу православные готовятся встретить Пасху – Светлое Христово Воскресение.
По преданию, после смерти Иисус сошел в преисподнюю, чтобы вызволить души томящихся там праведников, в том числе и Адама и Еву.
Иисус своей смертью искупил их грехи.
В эту Великую Субботу, в этом году дата выпадает 1 мая, православный мир замирает, в ожидании Светлого праздника.
У верующих, кто держит пост - сегодня день сухоядения и молитвы.
В субботу перед Пасхой нельзя трудиться – убирать, ремонтировать, стирать, строить, копать, садить.
Категорически нельзя сквернословить, злиться, завидовать, нельзя конфликтовать и сплетничать.
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