13-летний подросток пропал без вести
Полиция Сумского районного управления ищет 13-летнего Артема Сердюка, который 30 апреля утром ушел из дома и до сих пор не вернулся.
На вид парню: 13 лет, рост около 152 см., худощавого телосложения, волосы светлые, лицо овальное, нос прямой, губы средние.
Был одет: в черную куртку, черную кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кроссовки.
Еесли вы имеете любую информацию, которая поможет установить местонахождение парня, сообщите по тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или на линию «102».
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Ранее мы писали, что тело молодой украинки найдено на обочине дороги.
Об это сообщили в полиции Полтавщины 30 апреля.
В полициейский участок поступила информация от прохожих, что на обочине местной дороги возле села Бреусовка обнаружено тело молодой женщины.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа подразделения полиции и работники следственного управления.
Полиция установила личность умершей - ею оказалась местная 17-летняя девушка.
Причина смерти девушки устанавливается.
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