Супружеская пара скончалась с разницей в несколько дней
В Запорожье две 3-летние девочки-близняшки остались сиротами.
На данный момент родственники решают, кто возьмет их под опеку, рассказывает подруга семьи Антонина Лебедь в Facebook.
Иван Серпокрыл почти два года боролся с онкологией – у него диагностировали рак кишечника. Он скончался в начале этой недели, а через несколько дней не стало и его супруги Анастасии.
Причиной смерти стали осложнения после ковида.
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"Умерла моя одноклассница, чья-то коллега, подруга и просто хороший человек Настюшка Серпокрыл, но беда не приходит одна. В воскресенье умер и ее муж Вано Серпокрылов. Сиротами остались двое сестричек-близняшек.
Им еще нет и 3-х лет, и Катюша имеет инвалидность, тяжелый синдром Веста, и сейчас тоже болеет ковидом. Обе девочки сейчас находятся в больнице, а Катюша в тяжелом состоянии", - написала Антонина Лебедь.
Она сообщила, что детей под опеку собирается взять дядя девочек.
Ранее мы писали, что 13-летний подросток пропал без вести.
Полиция Сумского районного управления ищет 13-летнего Артема Сердюка, который 30 апреля утром ушел из дома и до сих пор не вернулся.
На вид парню: 13 лет, рост около 152 см., худощавого телосложения, волосы светлые, лицо овальное, нос прямой, губы средние.
Был одет: в черную куртку, черную кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кроссовки.
Еесли вы имеете любую информацию, которая поможет установить местонахождение парня, сообщите по тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или на линию «102».
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