Женщину ищут уже четвертый день

На Ровенщине после богослужений без вести исчезла женщина

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

83-летняя жительница села Певжа не вернулась домой после богослужения в местном храме.

По данным правоохранителей последний раз пенсионерку видели примерно в 03:30 на одной из улиц села. Сейчас ее место пребывания неизвестно.

По словам сестры исчезнувшей, ей трудно ходить, но она в здравом уме.

Местные жители говорят, что женщины уже может не быть в деревне.

"Это просто вывезена из села, или сбили, или так вывезли. Здесь ее нет в селе", - заявил "ТСН" один из живущих в Певже мужчин.

Васейко Анна Федоровна 1938 года была одета в длинную куртку синего цвета, черные валенки и вишневый платок.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении женщины, сообщите в полицию по номеру телефона 098 957 44 37 или 102.

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