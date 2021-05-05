На Ровенщине после богослужений без вести исчезла женщина
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
83-летняя жительница села Певжа не вернулась домой после богослужения в местном храме.
По данным правоохранителей последний раз пенсионерку видели примерно в 03:30 на одной из улиц села. Сейчас ее место пребывания неизвестно.
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По словам сестры исчезнувшей, ей трудно ходить, но она в здравом уме.
Местные жители говорят, что женщины уже может не быть в деревне.
"Это просто вывезена из села, или сбили, или так вывезли. Здесь ее нет в селе", - заявил "ТСН" один из живущих в Певже мужчин.
Васейко Анна Федоровна 1938 года была одета в длинную куртку синего цвета, черные валенки и вишневый платок.
Если вы владеете любой информацией о местонахождении женщины, сообщите в полицию по номеру телефона 098 957 44 37 или 102.
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