Известная украинская телеведущая Леся Никитюк пожаловалась в сторисе

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является одной из самых популярных телеведущих украинского телевидения. В частности, красотку знают благодаря проекту "Хто зверху?". Сегодня, 5 мая, красотка отправилась снимать промо для 11 сезона шоу.

Красотка сняла сторис в Инстаграм, как обнаружила трусы на съемочной площадке:

"Трусики Сергея Дмитриевича. Мммм... Сереженька, а это твои белые трусики?", - спросила в итоге Леся.

"Да", - ответил коллега по съемочной площадке Сергей Притула.

После этого Леся записала еще одно видео, в котором пожаловалась, что ей не покупают трусики для съемок и приходится приходить в своих:

"А почему мне трусики не покупают? Почему я в своих прихожу? Ты тоже купила мне трусики? Ой..."

Сообщалось, что популярная украинская ведущая Леся Никитюк на террасе многоэтажки покрасовалась с новым образом.

На стильных кадрах Леся с легкой улыбкой изящно позировала в коротком черном топе и обтягивающих брюках, которые подчеркнули стройные ноги артистки. Дополнила свой образ ведущая мини-сумочкой и классическими лодочками на каблуке.

Напомним, Леся Никитюк показала стильную обновку, фанаты в недоумении

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