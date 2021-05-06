Известная украинская телеведущая Леся Никитюк пожаловалась в сторисе
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является одной из самых популярных телеведущих украинского телевидения. В частности, красотку знают благодаря проекту "Хто зверху?". Сегодня, 5 мая, красотка отправилась снимать промо для 11 сезона шоу.
Красотка сняла сторис в Инстаграм, как обнаружила трусы на съемочной площадке:
"Трусики Сергея Дмитриевича. Мммм... Сереженька, а это твои белые трусики?", - спросила в итоге Леся.
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"Да", - ответил коллега по съемочной площадке Сергей Притула.
После этого Леся записала еще одно видео, в котором пожаловалась, что ей не покупают трусики для съемок и приходится приходить в своих:
"А почему мне трусики не покупают? Почему я в своих прихожу? Ты тоже купила мне трусики? Ой..."
Сообщалось, что популярная украинская ведущая Леся Никитюк на террасе многоэтажки покрасовалась с новым образом.
На стильных кадрах Леся с легкой улыбкой изящно позировала в коротком черном топе и обтягивающих брюках, которые подчеркнули стройные ноги артистки. Дополнила свой образ ведущая мини-сумочкой и классическими лодочками на каблуке.
Напомним, Леся Никитюк показала стильную обновку, фанаты в недоумении
Также Politeka сообщала, что Никитюк вслед за Лорак и Поляковой сделала свое заявление о "домогательствах" Меладзе
А еще Politeka писала, что Леся Никитюк в лосинах и на каблуках забралась на крышу