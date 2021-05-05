Украинская медсестра не прекращала работать с самого начала пандемии



Своими впечатлениями 55-летняя старшая медицинская сестра инфекционного отделения Винницкой клинической больницы №1 Мария Райковская поделилась в комментарии "



Она с весны прошлого года спасает пациентов с коронавирусом.



Своими впечатлениями 55-летняя старшая медицинская сестра инфекционного отделения Винницкой клинической больницы №1 Мария Райковская поделилась в комментарии " 33 каналу ".Она с весны прошлого года спасает пациентов с коронавирусом.

По ее словам, за все время пандемии она даже не была в отпуске.



"Когда сказали, что работать с ковидными больными, не было паники. С каждым привыкаешь к этому. Мы уже работаем второй год в таком усиленном режиме", - поделилась Мария.

Медсестра отметила, что и сама переболела вирусом.

"Началось с температуры и кашля. Два теста отрицательных, третий положительный. Лечиться я не очень люблю, но пришлось лечь в родное отделение. Я была в очень тяжелом состоянии, таких даже не было пациентов. Поражения легких более 70%, сатурация 80 и даже ниже", - вспомнила женщина.

К счастью, все обошлось и она продолжила спасать украинцев.



Отметим, что по состоянию на 5 мая за все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 090 986 человек, из них выздоровели 1 697 358 человек, умерли 45 077.



