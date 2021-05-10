В Украину идет долгожданное тепло

Об этом заявил синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает "Обозреватель".

Он сообщил, что температура воздуха вскоре будет достигать +22...+27 градусов.

"Колебание температур будет зависеть от регионов Украины, но в целом погода будет стабильно практически летней", - заявил Мурмыло.

По его словам холодная погода продержится в Украине до 10 мая, это связано с воздушными массами с северо-запада.

"С 12 мая начнется постепенное повышение температуры – дневной и ночной", - резюмировал синоптик.

К слову, ранее мы писали что российский музыкант Андрей Макаревич выступил с концертами в нескольких городах западной Украины.

Макаревич написал на своей странице в Фейсбук, что посетил Тернополь, Хмельницкий, Ровно, Черновцы и Каменец-Подольский. "Я, признаться, ожидал увидеть все-таки некоторое захолустье - маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей", - написал артист.

Напомним, цены на популярный в Украине продукт резко снизятся, подробности.

Как сообщала Politeka, Одесса переживает рекордное подорожание цен на продуктовый набор.

Также Politeka писала, что украинцев срочно предупредили о подорожании продуктов, масло по 60 грн только начало.