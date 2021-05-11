Астролог Павел Глоба назвал главных счастливчиков

По словам специалиста, в период с 10 по 16 мая звезды будут особенно благосклонны к четырем представителям Зодиакального круга, передает Slovofraza.

Овен



Глоба уверяет, что на этой недели вас стоит избегать контактов с людьми, которые обладают негативной энергетикой, а большая удача ждет семейных представителей этого созвездия. По словам астролога, у Овнов в этот период начнется удачное время в работе и бизнесе. У вас появится шанс значительно увеличить прибыль.

Телец



Представителям этого знака Зодиака Глоба рекомендует стараться выходить победителями из любых дел. Начинается время, идеально подходящее для любой работы или для ее смены.

Дева

Рожденных под этим созвездием ждет судьбоносная встреча, которая позитивно повлияет на все, что связано с работой. Также вас ждет успех в любовной сфере. Астролог советует не растерять все шансы, которые вам предоставить судьба на этой неделе.

Козерог



В середине мая у вас появится возможность укрепить свое здоровью, обещает астролог. Глоба отмечает, что эта неделя будет очень плодотворной в рабочем плане, а в любовных делах у Козерогов наступит идиллия.

Напомним, шесть знаков Зодиака забудут о неприятностях после Пасхи.

Как сообщала Politeka, астролог Павел Глоба предрек большую удачу четырем знакам Зодиака.

Также Politeka писала, что астролог Володина предрекла светлое время четырем знакам Зодиака.