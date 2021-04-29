Шесть знаков Зодиака забудут о "черной полосе" после Пасхи
Астрологи рассказали, каких знаков Зодиака ожидает благоприятный день 2 мая, пишет Астрозодиак.
Весы
2 мая - благоприятный день для творчества, а также любых занятий, которые требуют фантазии. Вы сможете быстро добиться успеха в новых делах.
Лев
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В этот день не нужно браться за то, с чем не можете справиться. Этот подход поможет избежать многих проблем.
Рак
В первой половине дня нужно заняться решением серьезных дел и важных задач. В этот день возможны приятные сюрпризы, неожиданные события и встречи.
Рыбы
2 мая вы сможете добиться успеха там, где не справились другие. В этот день вероятны денежные поступления, которые окажутся очень кстати.
Стрелец
Уже с утра вы сможете справиться с проблемами, которые раньше казались неразрешимыми, а также возможны денежные поступления.
Телец
Утро вам следует использовать для важных дел - будет благоприятный день для работы и творчества.
Кроме того, мы писали, что украинцев ждет теплая Пасха с благоприятными погодными условиями
Весна в 2021 году выдалась на удивление холодной и дождливой. Однако, по прогнозу синоптика, к концу апреля температура начнет уверенно повышаться, а осадки станут кратковременным и не такими частыми.
«В первой декаде мая ожидается очень теплая погода. В этом году мы празднуем Пасху 2 мая, поэтому вероятно погода будет хорошая», - рассказал синоптик.
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