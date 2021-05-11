"Форму изъяли, а с родителями подростка будет проведена работа", - сообщили в полиции.

Ранее мы сообщали, что 15-летний подросток сообщил в полицию, что на него с ножом напала родная мать.

Как оказалось, 40-летняя женщина ударила в грудь ножом своего сына, который в этот момент спал в своей комнате - мальчик сам вызвал себе скорую и полицию.

Срочно приехали правоохранители и медики скорой, которые сразу госпитализировали парня.

Ранение оказалось не проникающим, юноше оказали медпомощь и отпустили домой.

К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".

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