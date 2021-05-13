Астролог Павел Глоба назвал главных везунчиков

По словам специалиста, до конца мая судьба преподнесёт приятные сюрпризы пятерым знакам Зодиака, передает sibfm.

Овен

Для рожденный под этим созвездием последние недели мая довольно успешными. По словам астролога, вам будет везти не только на работе, но и в личной жизни. Для этого Овнам необходимо больше внимания уделять работе.

Телец

По словам специалиста, удача будет сопутствовать вам в рабочих вопросах. Также у вас появится шанс наладить отношения с родными и близкими.

Лев

Представителям этого знака Зодиака, как говорит Глоба, нужно в мае искать золотую середину между работой и личной жизнью. Уделяя больше внимания одной из сфер, вы можете ухудшить дела в другой.

Козерог

Глоба уверяет, что май станет для вам удачным на работе. По словам специалиста, Козероги смогут рассчитывать на повышение, а под конец месяца вас ждет важная командировка.

Рыбы

Рожденный под этим созвездием смогу не только уладить личную жизнь в мае, но и разбогатеть.

Напомним, шесть знаков Зодиака забудут о неприятностях после Пасхи.

Как сообщала Politeka, астролог Павел Глоба предрек большую удачу четырем знакам Зодиака.

Также Politeka писала, что астролог Володина предрекла светлое время четырем знакам Зодиака.